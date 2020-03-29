2020-03-29T02:16:29+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

29 марта. Открытие первой женской гимназии в России, указ Александра III о строительстве Транссиба, визит Маргарет Тэтчер в СССР, первая пластинка Элвиса Пресли

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

29 марта. Открытие первой женской гимназии в России, указ Александра III о строительстве Транссиба, визит Маргарет Тэтчер в СССР, первая пластинка Элвиса Пресли

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29 марта. В этот день в разные годы:

1858 год - в Петербурге открывается первая женская гимназия.

1891 год - указ императора Александра III о строительстве Транссибирской железной дороги.

1987 год - в Москву с визитом прибывает премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.

1954 год - выходит первая пластинка Элвиса Пресли.

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