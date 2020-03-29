29 марта. Открытие первой женской гимназии в России, указ Александра III о строительстве Транссиба, визит Маргарет Тэтчер в СССР, первая пластинка Элвиса Пресли
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
29 марта. Открытие первой женской гимназии в России, указ Александра III о строительстве Транссиба, визит Маргарет Тэтчер в СССР, первая пластинка Элвиса Пресли
29 марта. В этот день в разные годы:
1858 год - в Петербурге открывается первая женская гимназия.
1891 год - указ императора Александра III о строительстве Транссибирской железной дороги.
1987 год - в Москву с визитом прибывает премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.
1954 год - выходит первая пластинка Элвиса Пресли.