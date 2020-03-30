2020-03-30T20:44:17+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

30 марта. Первое исполнение оперы «Евгений Онегин», введение летнего времени в СССР, покушение на Рональда Рейгана

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

30 марта. Первое исполнение оперы «Евгений Онегин», введение летнего времени в СССР, покушение на Рональда Рейгана

00:00
00:00

30 марта. В этот день в разные годы:

1879 год - первое исполнение оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин».

1981 год - в СССР впервые введено летнее время.

1981 год - очередное покушение на президента США Рональда Рейгана.

1976 год - начало панк-движения.

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
29 Марта 2020 3:46 - 4:02

Был бы повод

Тема: 29 марта. Открытие первой женской гимназии в России, указ Александра III о строительстве Транссиба, визит Маргарет Тэтчер в СССР, первая пластинка Элвиса Пресли

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
28 Марта 2020 23:03 - 23:59

Был бы повод

Тема: 23-29 марта. Появление выражения «Ок», первое награждение «Оскаром» иностранного фильма, выборы в Первую государственную Думу, открытие в Петербурге первой женской гимназии

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
21 Марта 2020 23:03 - 23:59

Был бы повод

Тема: 16-22 марта. Закрытие в Петрограде исторического кафе «Бродячая собака», первый общественный транспорт - омнибус, начало продаж полного издания «Евгения Онегина»

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
20 Марта 2020 0:16 - 0:32

Был бы повод

Тема: 20 марта. Начало продаж полного издания «Евгения Онегина», первое выступление кружка «Любителей игры на балалайке», публичное осуждение руководителей Югославии

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
18 Марта 2020 6:46 - 7:02

Был бы повод

Тема: 18 марта. Первый общественный транспорт - омнибус, утверждение кубка Стенли, премьера «Клуба кинопутешественников», выход Алексея Леонова в открытый космос

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
17 Марта 2020 0:46 - 1:02

Был бы повод

Тема: 17 марта. Текст неаполитанской песни «’O sole mio», смерть российского военачальника Алексея Брусилова, организация банды «Ангелы ада» в Калифорнии, референдум о сохранении СССР

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
15 Марта 2020 7:03 - 8:02

Был бы повод

Тема: 9-15 марта. Смерть кардинала Мазарини, первая датированная напечатанная книга в России, первое изображение дядюшки Сэма в США, подготовка первой российской Конституции

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24