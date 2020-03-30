30 марта. Первое исполнение оперы «Евгений Онегин», введение летнего времени в СССР, покушение на Рональда Рейгана
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
30 марта. Первое исполнение оперы «Евгений Онегин», введение летнего времени в СССР, покушение на Рональда Рейгана
30 марта. В этот день в разные годы:
1879 год - первое исполнение оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин».
1981 год - в СССР впервые введено летнее время.
1981 год - очередное покушение на президента США Рональда Рейгана.
1976 год - начало панк-движения.