Самоизоляция для всех, QR-коды и спецпропуска: в Москве по максимуму усилены меры предосторожности
Светлана Молодцова и Александр Капков обсуждают с экспертами и слушателями, чем заняться в режиме самоизоляции и как не нарваться на штрафы за нарушение карантина
Самоизоляция для всех, QR-коды и спецпропуска: в Москве по максимуму усилены меры предосторожности
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке и Castbox, пишите отзывы, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.