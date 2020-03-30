В России ужесточат ответственность за нарушение карантина, власти регионов призывают жителей уйти на самоизоляцию, правительство выделило больше 5 млрд рублей на покупку автомобилей скорой помощи
Михаил Антонов - с главными темами дня.
Михаил Антонов - с главными темами дня
В России ужесточат ответственность за нарушение карантина, власти регионов призывают жителей уйти на самоизоляцию, правительство выделило больше 5 млрд рублей на покупку автомобилей скорой помощи
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