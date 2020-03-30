2020-03-30T16:53:45+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Правительство переделало список товаров первой необходимости, корреспондент «Комсомолки» сдал тест на коронавирус, ректор Высшей школы экономики спрогнозировал увольнение до трети офисных работников

Михаил Антонов - с главными темами дня.Михаил Антонов - с главными темами дня.

Михаил Антонов - с главными темами дня

Правительство переделало список товаров первой необходимости, корреспондент «Комсомолки» сдал тест на коронавирус, ректор Высшей школы экономики спрогнозировал увольнение до трети офисных работников

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