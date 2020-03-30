2020-03-30T21:20:20+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Михаил Хазин: В России идет война двух элит. Одни хотят воровать, вторые говорят: ребята, всё, так нельзя

Экономист Михаил Хазин в студии Радио "Комсомольская правда".Экономист Михаил Хазин в студии Радио "Комсомольская правда".

У нефти уже отрицательная стоимость, она дешевле грязи. Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с экономистом Михаилом Хазиным, конец ли это рыночной экономики и по какой модели будет жить мир в будущем

Михаил Хазин: В России идет война двух элит. Одни хотят воровать, вторые говорят: ребята, всё, так нельзя

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