1
«Что? Где? Когда? Online». Почему президента Израиля называют «национальным дедушкой», кому из русских писателей Марлен Дитрих хотела поцеловать руки и как полицейский остановил драку на футбольном матче
Присоединяйтесь к «Что? Где? Когда?» в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».
Сегодня в домашней радиоигре со знатоками вопросы задаёт 3-кратный обладатель хрустальной совы, обладатель бриллиантовой совы, магистр игры «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов
«Что? Где? Когда? Online». Почему президента Израиля называют «национальным дедушкой», кому из русских писателей Марлен Дитрих хотела поцеловать руки и как полицейский остановил драку на футбольном матче
00:00
00:00