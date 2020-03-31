В интернете появилась реклама масок, которые служат 2 месяца, накоплений россиян при потере работы хватит на 63 дня, в Госдуме предложили ограничить трафик зарубежных интернет-сервисов
Михаил Антонов - с главными темами дня
В интернете появилась реклама масок, которые служат 2 месяца, накоплений россиян при потере работы хватит на 63 дня, в Госдуме предложили ограничить трафик зарубежных интернет-сервисов
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