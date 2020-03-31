Эксперты предсказали, что обвала рубля в России не будет, в Москву спецрейсами смогут вернуться не более 500 человек в сутки, звезды российского шоу-бизнеса сели на карантин вместе с россиянами
Михаил Антонов - с главными темами дня
Эксперты предсказали, что обвала рубля в России не будет, в Москву спецрейсами смогут вернуться не более 500 человек в сутки, звезды российского шоу-бизнеса сели на карантин вместе с россиянами
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