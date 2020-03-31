Корреспондент «Комсомолки» устроился курьером в сервис доставки еды, в США после заражения коронавирусом умер первый военнослужащий, погода помогает жителям Центральной России соблюдать режим самоизоляции
Михаил Антонов - с главными темами дня
Корреспондент «Комсомолки» устроился курьером в сервис доставки еды, в США после заражения коронавирусом умер первый военнослужащий, погода помогает жителям Центральной России соблюдать режим самоизоляции
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