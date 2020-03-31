Чем карантин отличается от самоизоляции и кого и на сколько будут штрафовать за их нарушение
Михаил Антонов разбирается во всех нюансах вместе с кандидатом юридических наук, доцентом юридического факультета СПбГУ, адвокатом, управляющим партнёром Натальей Шатихиной
Чем карантин отличается от самоизоляции и кого и на сколько будут штрафовать за их нарушение
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