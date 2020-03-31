У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко - коронавирус. Могли ли от него заразиться Путин и Собянин, которые посещали больницу?
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают эту и другие новости дня в подкасте «Вечерний диван» Радио «Комсомольская правда»
У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко - коронавирус. Могли ли от него заразиться Путин и Собянин, которые посещали больницу?
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