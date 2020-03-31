2020-03-31T21:27:35+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко - коронавирус. Могли ли от него заразиться Путин и Собянин, которые посещали больницу?

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня.

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают эту и другие новости дня в подкасте «Вечерний диван» Радио «Комсомольская правда»

У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко - коронавирус. Могли ли от него заразиться Путин и Собянин, которые посещали больницу?

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