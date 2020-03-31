Принцип «Где ловим, там и строим». Как государственные решения поощряют бизнес проявлять ответственность по отношению к территории, на которой он зарабатывает деньги
Как государственные решения поощряют бизнес проявлять ответственность по отношению к территории. на которой он зарабатывает деньги.
Антон Челышев говорит об этом вместе с Генеральным директором Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонидом Петуховым
Принцип «Где ловим, там и строим». Как государственные решения поощряют бизнес проявлять ответственность по отношению к территории, на которой он зарабатывает деньги
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