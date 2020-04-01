2020-04-01T01:46:41+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

1 апреля. Публикация первого рассказа Антуана де Сент-Экзюпери, презентация растворимого кофе фирмой Нестле, премьера комедии «Небесный тихоход»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

1 апреля. Публикация первого рассказа Антуана де Сент-Экзюпери, презентация растворимого кофе фирмой Нестле, премьера комедии «Небесный тихоход»

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1 апреля. В этот день в разные годы:

1924 год - Антуан де Сент-Экзюпери публикует свой первый рассказ «Летчик».

1938 год - презентация маркой Нестле растворимого кофе.

1946 год - премьера комедии «Небесный тихоход».

1979 год - в СССР стало обязательным использование ремней безопасности в автомобилях.

1989 год - первый концерт группы Монгол Шуудан.

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