1 апреля. Публикация первого рассказа Антуана де Сент-Экзюпери, презентация растворимого кофе фирмой Нестле, премьера комедии «Небесный тихоход»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
1 апреля. Публикация первого рассказа Антуана де Сент-Экзюпери, презентация растворимого кофе фирмой Нестле, премьера комедии «Небесный тихоход»
1 апреля. В этот день в разные годы:
1924 год - Антуан де Сент-Экзюпери публикует свой первый рассказ «Летчик».
1938 год - презентация маркой Нестле растворимого кофе.
1946 год - премьера комедии «Небесный тихоход».
1979 год - в СССР стало обязательным использование ремней безопасности в автомобилях.
1989 год - первый концерт группы Монгол Шуудан.