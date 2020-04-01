Большинство россиян осталось без сбережений в кризис. На сколько хватит ваших накоплений? И есть ли у вас план Б?
Светлана Молодцова и Александр Капков обсуждают с экспертами и слушателями, как справляться с ситуацией, когда резко упали доходы
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис. На сколько хватит ваших накоплений? И есть ли у вас план Б?
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке и Castbox, пишите отзывы, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.