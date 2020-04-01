2020-04-01T13:35:20+03:00
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Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВ

Делаем зарядку в карантине: Сжигаем накопившийся жир при помощи веса своего тела

Светлана Молодцова выполняет упражнения под руководством фитнес-эксперта, блогера Дмитрия Путылина/Светлана Молодцова выполняет упражнения под руководством фитнес-эксперта, блогера Дмитрия Путылина/Фото: YouTube

Светлана Молодцова выполняет упражнения под руководством фитнес-эксперта, блогера Дмитрия Путылина

Делаем зарядку в карантине: Сжигаем накопившийся жир при помощи веса своего тела

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