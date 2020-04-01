Делаем зарядку в карантине: Сжигаем накопившийся жир при помощи веса своего тела
Светлана Молодцова выполняет упражнения под руководством фитнес-эксперта, блогера Дмитрия Путылина
Делаем зарядку в карантине: Сжигаем накопившийся жир при помощи веса своего тела
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