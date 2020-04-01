России грозит дефицит новых автомобилей из-за коронавируса
Первым в автоиндустрии от коронавируса пострадал Женевский автосалон. Несмотря на уже завезенные на стенды машины, выставку пришлось отменить.Фото: REUTERS
Автомобильный рынок в условиях карантина и самоизоляции: что будет с ценами, дефицитом новых машин и Госавтоинспекцией
России грозит дефицит новых автомобилей из-за коронавируса
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Главные темы выпуска:
- Дефицит новых автомобилей грозит России из-за коронавируса
Гости: Андрей и Олег Осиповы, независимые автоэксперты, журналисты
- ГИБДД отменяет штрафы за нарушение срока регистрации машины – из-за коронавируса
Гости: Федор Буцко, журналист, автоэксперт
- Как понять, что аккумулятор умирает – до того, как он сдох окончательно в самый неподходящий момент
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Неоклассика - тест-драйв автомобиля Morgan 4/4
Гости: Александр Пикуленко, автоэксперт, историк