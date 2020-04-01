2020-04-01T17:29:17+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

России грозит дефицит новых автомобилей из-за коронавируса

Первым в автоиндустрии от коронавируса пострадал Женевский автосалон. Несмотря на уже завезенные на стенды машины, выставку пришлось отменить.Первым в автоиндустрии от коронавируса пострадал Женевский автосалон. Несмотря на уже завезенные на стенды машины, выставку пришлось отменить.Фото: REUTERS

Автомобильный рынок в условиях карантина и самоизоляции: что будет с ценами, дефицитом новых машин и Госавтоинспекцией

России грозит дефицит новых автомобилей из-за коронавируса

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Главные темы выпуска:

- Дефицит новых автомобилей грозит России из-за коронавируса

Гости: Андрей и Олег Осиповы, независимые автоэксперты, журналисты

- ГИБДД отменяет штрафы за нарушение срока регистрации машины – из-за коронавируса

Гости: Федор Буцко, журналист, автоэксперт

- Как понять, что аккумулятор умирает – до того, как он сдох окончательно в самый неподходящий момент

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Неоклассика - тест-драйв автомобиля Morgan 4/4

Гости: Александр Пикуленко, автоэксперт, историк

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