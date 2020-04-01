Официально прекратила действие сделка ОПЕК+, находящихся на карантине обязали вести журнал самочувствия, потери бизнеса из-за нерабочей недели оценили в триллион рублей
Михаил Антонов - обсуждает со слушателями и журналистами «Комсомольской правды» главные события дня
Официально прекратила действие сделка ОПЕК+, находящихся на карантине обязали вести журнал самочувствия, потери бизнеса из-за нерабочей недели оценили в триллион рублей
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