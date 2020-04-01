Сегодня начинают действовать объявленные Президентом меры по борьбе с коронавирусом, в России вырос спрос на алкоголь, на время карантина ограничат проезд по Крымскому мосту
Михаил Антонов - обсуждает со слушателями и журналистами «Комсомольской правды» главные события дня
Сегодня начинают действовать объявленные Президентом меры по борьбе с коронавирусом, в России вырос спрос на алкоголь, на время карантина ограничат проезд по Крымскому мосту
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.