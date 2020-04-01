Путин перешел на удаленку, чиновники отправились в отпуск за рубеж даже после введении мер повышенной готовности из-за коронавируса, корреспондент «Комсомолки» посмотрел, как переживает карантин глубинка
Михаил Антонов обсуждает со слушателями и журналистами «Комсомольской правды» главные события дня
Путин перешел на удаленку, чиновники отправились в отпуск за рубеж даже после введении мер повышенной готовности из-за коронавируса, корреспондент «Комсомолки» посмотрел, как переживает карантин глубинка
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