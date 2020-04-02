А если закроют Москву? Кому разрешено перемещаться на машине и кому положены спецпропуска
Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков разбираются, как можно будет покидать дом без наказания
А если закроют Москву? Кому разрешено перемещаться на машине и кому положены спецпропуска
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