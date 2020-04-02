2020-04-02T13:02:45+03:00
Свежие лица
Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВ

А если закроют Москву? Кому разрешено перемещаться на машине и кому положены спецпропуска

Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков разбираются, как можно будет покидать дом без наказания.Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков разбираются, как можно будет покидать дом без наказания.

Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков разбираются, как можно будет покидать дом без наказания

А если закроют Москву? Кому разрешено перемещаться на машине и кому положены спецпропуска

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке и Castbox, пишите отзывы, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 40.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Минздрав рассказал, как собирается статистика по коронавирусу в России
Ученые назвали температуру стирки, при которой коронавирус убивается с одежды
Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК+
Цена на нефть подскочила на 40% после телефонного разговора Трампа и принца Саудовской Аравии
Путин: Нам удается снизить риски и действовать на опережение
Путин подписал указ об продлении оплачиваемых выходных до 30 апреля
"Будьте здоровы!: Владимир Путин завершил обращение к россиянам
Путин попросил россиян внимательно отнестись к требованиям властей и рекомендациям врачей
Путин: количество нерабочих дней в России могут сократить
Путин наделил регионы полномочиями самостоятельно определять уровень опасности
Продление нерабочей недели в России: выходные сохраняются до 30 апреля
Путин продлил выходные до 30 апреля