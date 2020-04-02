ГИБДД собирается выписывать автоматические штрафы за использование мобильников за рулем. А ужесточение правил техосмотра отложат на несколько лет
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается машин
ГИБДД собирается выписывать автоматические штрафы за использование мобильников за рулем. А ужесточение правил техосмотра отложат на несколько лет
Главные темы:
- Ужесточение правил техосмотра планируется отложить на несколько лет. ГИБДД собирается штрафовать за использование мобильников за рулем в автоматическом режиме.
Гости: Андрей и Олег Осиповы, независимые автоэксперты, журналисты.
- Автомобиль по подписке: новая форма владения машиной или очередная замануха маркетологов.
Гость: Федор Буцко, журналист, автоэксперт.
- Прожарка автомобиля: зачем иногда нужно гонять на своей машине?
Гость: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че».
- Москвич-403: восстановление легендарной спортивной машины для ралли «Монте-Карло»
Гость: Александр Пикуленко, автоэксперт, историк.