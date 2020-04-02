2 Апр 2020 2020-04-02T14:27:53+03:00

ГИБДД собирается выписывать автоматические штрафы за использование мобильников за рулем. Фото: Евгения ГУСЕВА

ГИБДД собирается выписывать автоматические штрафы за использование мобильников за рулем. А ужесточение правил техосмотра отложат на несколько лет 00:00 00:00

Главные темы:

- Ужесточение правил техосмотра планируется отложить на несколько лет. ГИБДД собирается штрафовать за использование мобильников за рулем в автоматическом режиме.

Гости: Андрей и Олег Осиповы, независимые автоэксперты, журналисты.

- Автомобиль по подписке: новая форма владения машиной или очередная замануха маркетологов.

Гость: Федор Буцко, журналист, автоэксперт.

- Прожарка автомобиля: зачем иногда нужно гонять на своей машине?

Гость: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че».

- Москвич-403: восстановление легендарной спортивной машины для ралли «Монте-Карло»

Гость: Александр Пикуленко, автоэксперт, историк.