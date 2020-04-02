2020-04-02T14:27:53+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

ГИБДД собирается выписывать автоматические штрафы за использование мобильников за рулем. А ужесточение правил техосмотра отложат на несколько лет

ГИБДД собирается выписывать автоматические штрафы за использование мобильников за рулем.ГИБДД собирается выписывать автоматические штрафы за использование мобильников за рулем.Фото: Евгения ГУСЕВА

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается машин

ГИБДД собирается выписывать автоматические штрафы за использование мобильников за рулем. А ужесточение правил техосмотра отложат на несколько лет

00:00
00:00

Главные темы:

- Ужесточение правил техосмотра планируется отложить на несколько лет. ГИБДД собирается штрафовать за использование мобильников за рулем в автоматическом режиме.

Гости: Андрей и Олег Осиповы, независимые автоэксперты, журналисты.

- Автомобиль по подписке: новая форма владения машиной или очередная замануха маркетологов.

Гость: Федор Буцко, журналист, автоэксперт.

- Прожарка автомобиля: зачем иногда нужно гонять на своей машине?

Гость: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че».

- Москвич-403: восстановление легендарной спортивной машины для ралли «Монте-Карло»

Гость: Александр Пикуленко, автоэксперт, историк.

Скачать передачу [mp3, 39.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 10:03 - 10:15

Мой автомобиль

Тема: ГИБДД собирается выписывать автоматические штрафы за использование мобильников за рулем. А ужесточение правил техосмотра отложат на несколько лет

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ

В гостях: Андрей ОСИПОВ, Олег ОСИПОВ, Федор БУЦКО, Юрий СИДОРЕНКО, Александр ПИКУЛЕНКО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Минздрав рассказал, как собирается статистика по коронавирусу в России
Ученые назвали температуру стирки, при которой коронавирус убивается с одежды
Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК+
Цена на нефть подскочила на 40% после телефонного разговора Трампа и принца Саудовской Аравии
Путин: Нам удается снизить риски и действовать на опережение
Путин подписал указ об продлении оплачиваемых выходных до 30 апреля
"Будьте здоровы!: Владимир Путин завершил обращение к россиянам
Путин попросил россиян внимательно отнестись к требованиям властей и рекомендациям врачей
Путин: количество нерабочих дней в России могут сократить
Путин наделил регионы полномочиями самостоятельно определять уровень опасности
Продление нерабочей недели в России: выходные сохраняются до 30 апреля
Путин продлил выходные до 30 апреля