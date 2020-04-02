2020-04-02T15:56:50+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Корреспондент «Комсомолки» не может улететь из Шри-Ланки, режим ЧС может спасти экономику России, эксперты назвали профессии, которые исчезнут из-за кризиса

Михаил Антонов обсуждает с экспертами и слушателями главные темы дня.Михаил Антонов обсуждает с экспертами и слушателями главные темы дня.

Михаил Антонов обсуждает с экспертами и слушателями главные темы дня

Корреспондент «Комсомолки» не может улететь из Шри-Ланки, режим ЧС может спасти экономику России, эксперты назвали профессии, которые исчезнут из-за кризиса

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