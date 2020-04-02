2020-04-02T18:40:20+03:00
Бовт знает
Иван ПАНКИН@radio_kp

Георгий Бовт: Сидя на карантине, мы тратим деньги. Плата за ЖКХ и налоги не отменены, как в странах Европы. Властям пора перейти к прямой поддержке населения

Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают обращение Путина к нации.Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают обращение Путина к нации.

Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают обращение Путина к нации

Георгий Бовт: Сидя на карантине, мы тратим деньги. Плата за ЖКХ и налоги не отменены, как в странах Европы. Властям пора перейти к прямой поддержке населения

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