3 апреля. Появление должности Генеральный секретарь ВКПб, премьера фильма «Кавказская пленница или новые приключения Шурика», Бобби Фишера лишают звания чемпиона мира по шахматам
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
3 апреля. Появление должности Генеральный секретарь ВКПб, премьера фильма «Кавказская пленница или новые приключения Шурика», Бобби Фишера лишают звания чемпиона мира по шахматам
3 апреля. В этот день в разные годы:
1922 год - появляется должность Генеральный секретарь ВКПб, которым был избран Иосиф Сталин.
1967 год - премьера фильма «Кавказская пленница или новые приключения Шурика».
1975 год - шахматиста Бобби Фишера лишают звания чемпиона мира по шахматам.
1994 год - начинаются поиски солиста группы «Нирвана» Курта Кобейна.