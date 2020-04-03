2020-04-03T23:42:29+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

3 апреля. Появление должности Генеральный секретарь ВКПб, премьера фильма «Кавказская пленница или новые приключения Шурика», Бобби Фишера лишают звания чемпиона мира по шахматам

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

3 апреля. Появление должности Генеральный секретарь ВКПб, премьера фильма «Кавказская пленница или новые приключения Шурика», Бобби Фишера лишают звания чемпиона мира по шахматам

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3 апреля. В этот день в разные годы:

1922 год - появляется должность Генеральный секретарь ВКПб, которым был избран Иосиф Сталин.

1967 год - премьера фильма «Кавказская пленница или новые приключения Шурика».

1975 год - шахматиста Бобби Фишера лишают звания чемпиона мира по шахматам.

1994 год - начинаются поиски солиста группы «Нирвана» Курта Кобейна.

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