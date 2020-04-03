Андрей Бочаров: Вслед за туалетной бумагой американцы бросились скупать оружие
Известный актер рассказал Светлане Молодцовой, Владу Кутузову и Александру Капкову, как проводит время в самоизоляции и как оценивает предпринятые властями меры
Андрей Бочаров: Вслед за туалетной бумагой американцы бросились скупать оружие
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