2020-04-03T14:56:15+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Самоизоляция и карантин – время для новых способов покупки автомобилей. А ГИБДД всерьез собирается штрафовать за использование видеорегистраторов

Во время самоизоляции и карантина нужно осваивать новые способы покупки автомобилей.Во время самоизоляции и карантина нужно осваивать новые способы покупки автомобилей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Делинский и Обсуждаем с экспертами всё, что касается машин

Самоизоляция и карантин – время для новых способов покупки автомобилей. А ГИБДД всерьез собирается штрафовать за использование видеорегистраторов?

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Главные темы:

- Новые способы продажи автомобилей в условиях самоизоляции и карантина

Гость: Федор Буцко. журналист, автоэксперт

- ГИБДД собирается штрафовать за использование видеорегистраторов. Как правильно вешать регистраторы под лобовое стекло

Гость: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Renault Arkana: новый русский француз, который пока только учится ездить

Гость: независимые автожурналисты Андрей и Олег Осиповы

- Tatra 87: довоенная чешская машина, опередившая свое время

Гость: Александр Пикуленко, автоисторик

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