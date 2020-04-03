Самоизоляция и карантин – время для новых способов покупки автомобилей. А ГИБДД всерьез собирается штрафовать за использование видеорегистраторов
Дмитрий Делинский и Обсуждаем с экспертами всё, что касается машин
Самоизоляция и карантин – время для новых способов покупки автомобилей. А ГИБДД всерьез собирается штрафовать за использование видеорегистраторов?
Главные темы:
- Новые способы продажи автомобилей в условиях самоизоляции и карантина
Гость: Федор Буцко. журналист, автоэксперт
- ГИБДД собирается штрафовать за использование видеорегистраторов. Как правильно вешать регистраторы под лобовое стекло
Гость: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
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Гость: независимые автожурналисты Андрей и Олег Осиповы
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Гость: Александр Пикуленко, автоисторик