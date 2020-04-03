2020-04-04T00:21:11+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Когда едешь по Москве и видишь закрытые кафе и магазины, понимаешь, что они закрыты навсегда

Роман Голованов и Олег Кашин говорят о прекращении эвакуации оставшихся за границей россиян, белорусском футболе, отсутствии поддержки простых людей и возвращении 90-х.Роман Голованов и Олег Кашин говорят о прекращении эвакуации оставшихся за границей россиян, белорусском футболе, отсутствии поддержки простых людей и возвращении 90-х.

Роман Голованов и Олег Кашин говорят о прекращении эвакуации оставшихся за границей россиян, белорусском футболе, отсутствии поддержки простых людей, возвращении 90-х и объезд Москвы Патриархом с иконой для избавления от коронавируса

Олег Кашин: Когда едешь по Москве и видишь закрытые кафе и магазины, понимаешь, что они закрыты навсегда

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