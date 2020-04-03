Олег Кашин: Когда едешь по Москве и видишь закрытые кафе и магазины, понимаешь, что они закрыты навсегда
Роман Голованов и Олег Кашин говорят о прекращении эвакуации оставшихся за границей россиян, белорусском футболе, отсутствии поддержки простых людей, возвращении 90-х и объезд Москвы Патриархом с иконой для избавления от коронавируса
Олег Кашин: Когда едешь по Москве и видишь закрытые кафе и магазины, понимаешь, что они закрыты навсегда
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