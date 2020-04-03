3 Апр 2020 2020-04-04T00:21:11+03:00

Роман Голованов и Олег Кашин говорят о прекращении эвакуации оставшихся за границей россиян, белорусском футболе, отсутствии поддержки простых людей и возвращении 90-х.

Олег Кашин: Когда едешь по Москве и видишь закрытые кафе и магазины, понимаешь, что они закрыты навсегда 00:00 00:00

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