4 апреля. Избрание барона Врангеля главнокомандующим Белой армии, начало глушения иностранных радиостанций, смерть режиссера Динары Асановой
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
4 апреля. Избрание барона Врангеля главнокомандующим Белой армии, начало глушения иностранных радиостанций, смерть режиссера Динары Асановой
4 апреля. В этот день в разные годы:
1920 год - Барона Врангеля избирают главнокомандующим Белой армией в Крыму.
1949 год - постановление Совета министров СССР о глушении иностранных радиостанций.
1985 год - умерла режиссер Динара Асанова.
1971 год - группа The Rolling Stones образует собственную студию записи.