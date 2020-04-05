Добро против коронавируса. Фолк-группа «Мельница»
Во время объединяющего радиомарафона говорим о том, почему сейчас волонтером быть модно, насколько ценен вклад каждого человека и почему особенно важно помогать пожилым
Добро против коронавируса. Фолк-группа «Мельница»
Участники радиомарафона:
- специалист корпоративных проектов, куратор волонтерского движения «Комбинат добра» г. Заполярный Ольга Горчакова;
- главный специалист Общего центра обслуживания г. Норильск Артур Андреев;
- ведущий специалист группы контроллинга АО Норильскгазпром г. Норильск Юлия Бродецкая;
- актриса, поддерживает Фонд «Старость в радость» Лиза Арзамасова;
- вице-президент Фонда продовольствия «Русь» Анна Алиева-Хрусталёва;
- медицинский директор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Ольга Макаренко;
- начальник команды Футбольного клуба «Динамо» Александр Удальцов;
- российский футболист, вратарь и капитан московского «Динамо» и вратарь сборной России по футболу Анто н Шу нин;
- председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев;
- председатель совета Ассоциации волонтерских центров, координатор акции #МыВместе Артем Метелев;
- заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.