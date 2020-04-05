Добро против коронавируса. Колямба из группы «Ромарио» и Родион Газманов
Во время объединяющего радиомарафона говорим о том, почему сейчас волонтером быть модно, насколько ценен вклад каждого человека и почему особенно важно помогать пожилым
Добро против коронавируса. Колямба из группы «Ромарио» и Родион Газманов
Участники радиомарафона:
- директор по стратегическим коммуникациям ВКонтакте Константин Сидорков;
- главный специалист Управления благотворительных программ г. Норильск Ольга Тухватуллина;
- заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Дмитрий Поликанов;
- телерадиоведущая, которая поддерживает фонд Детские деревни SOS Тутта Ларсен;
- национальный директор фонда Детские деревни SOS Николай Слабжанин;
- руководитель направления устойчивого развития Данон в России и СНГ Василий Фокин;
- руководитель отдела по научно-медицинской работе и выводу продуктов на рынок, ООО Nutricia Наиль Егофаров.