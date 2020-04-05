Добро против коронавируса. Андрей Макаревич, группа «Машина времени»
Во время объединяющего радиомарафона говорим о том, почему сейчас волонтером быть модно, насколько ценен вклад каждого человека и почему особенно важно помогать пожилым
Добро против коронавируса. Андрей Макаревич, группа «Машина времени»
Участники радиомарафона:
- генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин;
- группа «Машина времени» Андрей Макаревич;
- директор Благотворительного фонда «Под флагом добра», член Совета по вопросам попечительства при Правительстве РФ, член Совета по защите прав пациентов при Минздраве РФ Наталья Давыдова;
- учредитель фонда помощи хосписам “Вера”, директор центра паллиативной помощи Москвы Нюта Федермессер;
- актер театра им. Чехова, Анатолий Белый.