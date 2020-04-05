Добро против коронавируса. Евгений Феклистов, группа «Конец фильма» и композитор Григорий Гладков
Во время объединяющего радиомарафона говорим о том, почему сейчас волонтером быть модно, насколько ценен вклад каждого человека и почему особенно важно помогать пожилым
Добро против коронавируса. Евгений Феклистов, группа «Конец фильма» и композитор Григорий Гладков
Участники радиомарафона:
- актёр, поддерживает фонд «Под флагом добра» Александр Алёшкин;
- директор по персоналу Леруа Мерлен Россия Вера Бояркова;
- директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава;
- певец и композитор, поддерживает фонд «Под флагом добра» Сергей Минаев.