Добро против коронавируса. Сергей Галанин и группа «Серьга»
Во время объединяющего радиомарафона говорим о том, почему сейчас волонтером быть модно, насколько ценен вклад каждого человека и почему особенно важно помогать пожилым
Добро против коронавируса. Сергей Галанин и группа «Серьга»
Участники радиомарафона:
- заместитель начальника отдела культуры, молодёжной политики и взаимодействия с общественными объединениями администрации г. Мончегорска, координатор городских волонтеров Анна Шнайдер;
- специалист социальной службы КЦСОН г. Мончегорска Анна Архипова;
- вице-президент по корпоративным отношениям Ассоциации менеджеров в странах Северной Африки, Ближнего Востока, Турции, Израиле, Иране, России, Украине, Беларуси, председатель Комитета по корпоративной социальной ответственности Ирина Бахтина;
- управляющий директор фонда «Друзья» Мария Баландина;
- соучредитель фонда «Друзья» Гор Нахапетян;
- итальянский певец Томас Грациозо;
- телерадиоведущий, поддерживает Фонд Дикой природы Антон Комолов.