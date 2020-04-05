2020-04-05T22:00:31+03:00
Добро против коронавируса
Роман КАРМАНОВВалентин АЛФИМОВВадим КОВАЛЕВ

Добро против коронавируса. Сергей Галанин и группа «Серьга»

Программа о настоящем смысле жизниПрограмма о настоящем смысле жизни

Во время объединяющего радиомарафона говорим о том, почему сейчас волонтером быть модно, насколько ценен вклад каждого человека и почему особенно важно помогать пожилым

Добро против коронавируса. Сергей Галанин и группа «Серьга»

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Участники радиомарафона:

- заместитель начальника отдела культуры, молодёжной политики и взаимодействия с общественными объединениями администрации г. Мончегорска, координатор городских волонтеров Анна Шнайдер;

- специалист социальной службы КЦСОН г. Мончегорска Анна Архипова;

- вице-президент по корпоративным отношениям Ассоциации менеджеров в странах Северной Африки, Ближнего Востока, Турции, Израиле, Иране, России, Украине, Беларуси, председатель Комитета по корпоративной социальной ответственности Ирина Бахтина;

- управляющий директор фонда «Друзья» Мария Баландина;

- соучредитель фонда «Друзья» Гор Нахапетян;

- итальянский певец Томас Грациозо;

- телерадиоведущий, поддерживает Фонд Дикой природы Антон Комолов.

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Добро против коронавируса

Тема: Добро против коронавируса. Константин Грим и группа «Братья Грим»

В студии: Михаил АНТОНОВ, Арина ШАРАПОВА, Роман КАРМАНОВ, Вадим КОВАЛЕВ

В гостях: Яна ЧУРИКОВА, Константин ГРИМ
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