2020-04-06T14:35:51+03:00
Страна на удалёнке
Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Страна на удалёнке. Делаем зарядку вместе с Радио «Комсомольская правда», чтобы держать себя в форме

Сегодня комплекс несложных, но эффективных упражнений Светлане Молодцовой показывает фитнес-эксперт, телеведущий, писатель Эдуард Каневский.Сегодня комплекс несложных, но эффективных упражнений Светлане Молодцовой показывает фитнес-эксперт, телеведущий, писатель Эдуард Каневский.Фото: YouTube

Сегодня комплекс несложных, но эффективных упражнений показывает фитнес-эксперт, телеведущий, писатель Эдуард Каневский

Страна на удалёнке. Делаем зарядку вместе с Радио «Комсомольская правда», чтобы держать себя в форме

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке и Castbox, пишите отзывы, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 11.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
2 Апреля 2020 9:03 - 10:02

Страна на удалёнке

Тема: Секс во время самоизоляции: самые важные правила на период затворничества

В студии: Дмитрий СМИРНОВ, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ

В гостях: Наталья ТЕРЕЩЕНКО
07:30
21:30
30 Марта 2020 9:03 - 10:02

Страна на удалёнке

Тема: Как объяснить школьникам, что карантин - это не каникулы и заставить их учиться

В студии: Дмитрий СМИРНОВ, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ

В гостях: Сергей КАЗАРНОВСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Врачи описали наиболее типичных жертв коронавируса
Уровень радиации в Чернобыле превысил норму в 16 раз из-за пожара
Евросоюз оценил санкции против России в условиях распространения коронавируса
Диетологи предупредили о массовом ожирении из-за карантина
Спортивные компании объединились для помощи российским тренерам, оставшимся без работы
Врачи бьют тревогу из-за резкого сокращения донорской крови
Банки РФ начнут выдавать беспроцентные кредиты для выплаты зарплат
Песков: новой даты проведения голосования по Конституции пока нет
Генпрокуратура выявила фейки о коронавирусе в пяти регионах России
Призыв в армию в Москве из-за коронавируса: как будет проходить весенний призыв-2020
Тест на коронавирус дома: сколько стоит и как можно сделать
Коронавирус у Бориса Джонсона: что известно о состоянии здоровья премьера Великобритании
В Госдуме назвали разумным предложение тестировать россиян на коронавирус на дому
Mail.ru Group представила обновленный ICQ с ботами и системой быстрых ответов
Главный ветврач России назвал животных, которые в зоне риска из-за коронавируса
Кремль призвал жителей России к ответственному отношению к здоровью и дисциплине
Продавать защитные маски и перчатки в России смогут только компании с лицензией
Пациент с коронавирусом впервые скончался в Бурятии
Дмитрий Песков о введении карантина для улетающих из Москвы в регионы России: "Не надо одной краской красить всю страну"
Снижение пассажиропотока аэропортов России достигло почти 90%
Названы сферы бизнеса, которые больше всего пострадают от коронавируса
Минздрав установил требования к больницам, работающим с зараженными коронавирусом
Студентам-медикам разрешили работать с больными коронавирусом
Япония планирует ввести режим ЧС в мегаполисах
В 2020 году россияне будут активнее рассчитываться банковскими картами
Путин и Пашинян по телефону обсудили борьбу с коронавирусом и сотрудничество с ЕАЭС
Тесты на коронавирус будут проводить бесплатно по ОМС
Россиянам временно не будут отключать коммунальные услуги за долги
Японский автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen переделал песню из-за коронавируса