Коронавирусные каникулы остановили выдачу диагностических карт. Как теперь оформить полис ОСАГО
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается машин
Коронавирусные каникулы остановили выдачу диагностических карт. Как теперь оформить полис ОСАГО
Главные темы:
- Коронавирусные каникулы остановили выдачу диагностических карт. Как теперь оформить полис ОСАГО.
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че».
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Гости: независимые автожурналисты Андрей и Олег Осиповы.
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