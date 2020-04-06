6 Апр 2020 2020-04-06T15:26:09+03:00

Коронавирусные каникулы остановили выдачу диагностических карт. Как теперь оформить полис ОСАГО 00:00 00:00

Главные темы:

- Коронавирусные каникулы остановили выдачу диагностических карт. Как теперь оформить полис ОСАГО.

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че».

- Как умные машины превращают водителей в овощ за рулем и в подопытных кроликов

Гости: независимые автожурналисты Андрей и Олег Осиповы.

- Маленький, но все еще внедорожный: тест-драйв нового Suzuki Jimny.

Гости: Федор Буцко. журналист, автоэксперт.

- Ford-T – автомобиль гениального неудачника.

Гости: автожурналист Александр Пикуленко.