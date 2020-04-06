Тест на коронавирус теперь можно будет сдать на дому, правительство определило суммы займов для кредитных каникул, двое детей сбежали из дома в Москве и забрали с собой 700 тысяч рублей
Михаил Антонов - с главными темами дня.
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня
Тест на коронавирус теперь можно будет сдать на дому, правительство определило суммы займов для кредитных каникул, двое детей сбежали из дома в Москве и забрали с собой 700 тысяч рублей
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