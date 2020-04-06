2020-04-06T17:22:43+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Тест на коронавирус теперь можно будет сдать на дому, правительство определило суммы займов для кредитных каникул, двое детей сбежали из дома в Москве и забрали с собой 700 тысяч рублей

Михаил Антонов - с главными темами дня.Михаил Антонов - с главными темами дня.

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня

Тест на коронавирус теперь можно будет сдать на дому, правительство определило суммы займов для кредитных каникул, двое детей сбежали из дома в Москве и забрали с собой 700 тысяч рублей

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