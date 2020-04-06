Минпромторг разработал сценарий продления самоизоляции до конца сентября, в регионах начали ослаблять карантин, чтобы люди начали работать, IT-компании укрепляются несмотря на кризис и монополизируют рынки
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня.
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня
Минпромторг разработал сценарий продления самоизоляции до конца сентября, в регионах начали ослаблять карантин, чтобы люди начали работать, IT-компании укрепляются несмотря на кризис и монополизируют рынки
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