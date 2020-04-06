Коронавирусом переболеет две трети населения планеты, жителя Томска оштрафуют на 40 тысяч рублей за то, что нарушил карантин, в Дагестане тысячи людей пришли на молитву, несмотря на запрет из-за коронавируса
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня.
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня
Коронавирусом переболеет две трети населения планеты, жителя Томска оштрафуют на 40 тысяч рублей за то, что нарушил карантин, в Дагестане тысячи людей пришли на молитву, несмотря на запрет из-за коронавируса
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