2020-04-06T23:02:33+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

7 апреля. Введение метрической системы во Франции, завершение Пушкиным поэмы «Руслан и Людмила», создание ГУЛАГа

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

7 апреля. Введение метрической системы во Франции, завершение Пушкиным поэмы «Руслан и Людмила», создание ГУЛАГа

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7 апреля. В этот день в разные годы:

1795 год - во Франции вводят метрическую систему.

1820 год - Александр Пушкин заканчивает поэму «Руслан и Людмила».

1930 год - постановление Совнаркома СССР о создании исправительно-трудовых лагерей под управлением ГУЛАГа.

1987 год - Мадонна на вершине чарта с синглом «Открой свое сердце».

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