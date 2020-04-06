6 Апр 2020 2020-04-06T23:02:33+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

7 апреля. Введение метрической системы во Франции, завершение Пушкиным поэмы «Руслан и Людмила», создание ГУЛАГа 00:00 00:00

7 апреля. В этот день в разные годы:

1795 год - во Франции вводят метрическую систему.

1820 год - Александр Пушкин заканчивает поэму «Руслан и Людмила».

1930 год - постановление Совнаркома СССР о создании исправительно-трудовых лагерей под управлением ГУЛАГа.

1987 год - Мадонна на вершине чарта с синглом «Открой свое сердце».