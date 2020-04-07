2020-04-07T10:43:47+03:00
Страна на удалёнке
Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Красота требует жертв. Ряд регионов разрешил работать салонам красоты даже в период карантина

Александр Капков, Влад Кутузов и Светлана Молодцова обсуждают вместе с экспертами и слушателями главные темы дня.Александр Капков, Влад Кутузов и Светлана Молодцова обсуждают вместе с экспертами и слушателями главные темы дня.

Шиномонтаж, МФЦ, стоматология или та самая парикмахерская? Что действительно нужнее открыть сейчас для сидящей на карантине страны, Александр Капков, Влад Кутузов и Светлана Молодцова обсуждают вместе с экспертами и слушателями

Красота требует жертв. Ряд регионов разрешил работать салонам красоты даже в период карантина

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