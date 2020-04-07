Красота требует жертв. Ряд регионов разрешил работать салонам красоты даже в период карантина
Шиномонтаж, МФЦ, стоматология или та самая парикмахерская? Что действительно нужнее открыть сейчас для сидящей на карантине страны, Александр Капков, Влад Кутузов и Светлана Молодцова обсуждают вместе с экспертами и слушателями
Красота требует жертв. Ряд регионов разрешил работать салонам красоты даже в период карантина
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