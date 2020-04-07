7 Апр 2020 2020-04-07T09:45:31+03:00

Машины больше некому чинить. Автосервисы предупредили о массовых банкротствах, так как из-за карантина им запрещено работать 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.