Машины больше некому чинить. Автосервисы предупредили о массовых банкротствах, так как из-за карантина им запрещено работать
Обзор главных автомобильных новостей от автоэксперта Кирилла Бревдо
Машины больше некому чинить. Автосервисы предупредили о массовых банкротствах, так как из-за карантина им запрещено работать
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