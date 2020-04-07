2020-04-07T09:45:31+03:00
Дави на газ
Кирилл БРЕВДОСветлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Машины больше некому чинить. Автосервисы предупредили о массовых банкротствах, так как из-за карантина им запрещено работать

Обзор главных автомобильных новостей от автоэксперта Кирилла Бревдо.Обзор главных автомобильных новостей от автоэксперта Кирилла Бревдо.

Обзор главных автомобильных новостей от автоэксперта Кирилла Бревдо

Машины больше некому чинить. Автосервисы предупредили о массовых банкротствах, так как из-за карантина им запрещено работать

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