2020-04-07T11:24:19+03:00
Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой
Арина ШАРАПОВА

Елена Малышева: Препараты от СПИДа против коронавируса оказались неэффективны. Но найдено 4 суперэффективных препарата

Сегодня Арина Шарапова отправилась в гости к главному теледоктору нашей страны Елене Малышевой.Сегодня Арина Шарапова отправилась в гости к главному теледоктору нашей страны Елене Малышевой.

Сегодня Арина Шарапова отправилась в гости к главному теледоктору нашей страны Елене Малышевой и поговорила о том, победим ли мы коронавирус, защищает ли от него маска и почему так важен карантин и солидарность

Елена Малышева: Препараты от СПИДа против коронавируса оказались неэффективны. Но найдено 4 суперэффективных препарата

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