Инфодемия: почему нынешней весной на дорогах так много неадекватных водителей и как защититься в своей машине от коронавируса
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается машин
Инфодемия: почему нынешней весной на дорогах так много неадекватных водителей и как защититься в своей машине от коронавируса
Главные темы:
1) Инфодемия: почему нынешней весной на дорогах так много неадекватных водителей.
Гости: независимые автожурналисты Андрей и Олег Осиповы.
2) Каршеринг: и кто теперь хозяин на дороге?
Гости: автомобильный видео-блогер Константин AcademeG Заруцкий.
3) Салонные фильтры – как защитить себя от коронавируса в машине.
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че».
4) Porsche 928 – спорткар с русскими корнями.
Гости: автожурналист Александр Пикуленко.