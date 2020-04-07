2020-04-07T12:21:45+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Инфодемия: почему нынешней весной на дорогах так много неадекватных водителей и как защититься в своей машине от коронавируса

Нынешней весной на дорогах так много неадекватных водителей: откуда их всех выпустили?Нынешней весной на дорогах так много неадекватных водителей: откуда их всех выпустили?Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается машин

Инфодемия: почему нынешней весной на дорогах так много неадекватных водителей и как защититься в своей машине от коронавируса

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Главные темы:

1) Инфодемия: почему нынешней весной на дорогах так много неадекватных водителей.

Гости: независимые автожурналисты Андрей и Олег Осиповы.

2) Каршеринг: и кто теперь хозяин на дороге?

Гости: автомобильный видео-блогер Константин AcademeG Заруцкий.

3) Салонные фильтры – как защитить себя от коронавируса в машине.

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че».

4) Porsche 928 – спорткар с русскими корнями.

Гости: автожурналист Александр Пикуленко.

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