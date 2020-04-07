В мире не хватает почти 6 млн медсестёр, банковские мошенники придумали новую схему с использованием коронавируса, кондуктор требовала от пассажиров паспорта и справки на перемещение
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня
В мире не хватает почти 6 млн медсестёр, банковские мошенники придумали новую схему с использованием коронавируса, кондуктор требовала от пассажиров паспорта и справки на перемещение
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