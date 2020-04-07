В ФМБА разработали схему лечения с использованием российского препарата, с 8 апреля банки будут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу на зарплаты, мусорщики боятся работать с отходами из-за наличия в них использованных масок
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня
В ФМБА разработали схему лечения с использованием российского препарата, с 8 апреля банки будут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу на зарплаты, мусорщики боятся работать с отходами из-за наличия в них использованных масок
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