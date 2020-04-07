2020-04-07T15:09:28+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Билл Гейтс выделит несколько миллиардов долларов на создание вакцин против коронавируса, российский автопром возвращается к работе после первой нерабочей недели, Надежда Бабкина попала в больницу с воспалением легких

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня.Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня.

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня

Билл Гейтс выделит несколько миллиардов долларов на создание вакцин против коронавируса, российский автопром возвращается к работе после первой нерабочей недели, Надежда Бабкина попала в больницу с воспалением легких

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