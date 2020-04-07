В России начали производить определяющий COVID-19 за 40 минут экспресс-тест. Как поменяется медицина после пандемии
Об этом Сергей Мардан и Надана Фридрихсон поговорили об этом с доктором медицинских наук, профессором Дмитрием Кудлаем и директором клиники академика Григория Ройтберга Владимиром Гаркавенко
В России начали производить определяющий COVID-19 за 40 минут экспресс-тест. Как поменяется медицина после пандемии
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