8 Апр 2020 2020-04-08T10:33:21+03:00

Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов обсуждают с экспертами и слушателями, какие действия в России для предотвращения эпидемии на сегодняшний день будут самыми адекватными.

Если нельзя, но очень хочется. Путин поинтересовался у вирусологов, можно ли сократить нерабочие дни 00:00 00:00

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