Как восстановить двигатель автомобиля после длительной эксплуатации в городском цикле
Стиль городской езды с постоянным стоянием в пробках и на светофорах сказывается на двигателе не самым лучшим образом.Фото: Иван ВИСЛОВ
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская говорят об этом с генеральным директором компании «Супротек» Сергеем Зеленьковым и директором департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрием Лавровым
Как восстановить двигатель автомобиля после длительной эксплуатации в городском цикле
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