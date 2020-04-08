2020-04-08T14:59:16+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Как восстановить двигатель автомобиля после длительной эксплуатации в городском цикле

Стиль городской езды с постоянным стоянием в пробках и на светофорах сказывается на двигателе не самым лучшим образом.Стиль городской езды с постоянным стоянием в пробках и на светофорах сказывается на двигателе не самым лучшим образом.Фото: Иван ВИСЛОВ

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская говорят об этом с генеральным директором компании «Супротек» Сергеем Зеленьковым и директором департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрием Лавровым

Как восстановить двигатель автомобиля после длительной эксплуатации в городском цикле

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